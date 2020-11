AT&T : WarnerMedia taille encore dans ses effectifs

AT&T : WarnerMedia taille encore dans ses effectifs









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — WarnerMedia a débuté une nouvelle vague importante de licenciements alors que la société est confrontée à des pertes financières considérables liées à la pandémie. Selon la presse américaine, plus de 1.000 personnes pourraient perdre leur emploi alors que la filiale d'AT&T cherche à éliminer les postes redondants et à se recentrer sur HBO Max, son service phare de vidéo en continu. WarnerMedia, qui emploie environ 25.000 personnes, a déjà licencié environ 600 personnes en août dernier, principalement au sein de son studio Warner Bros.

WarnerMedia tente de s'adapter aux changements spectaculaires dans l'industrie des médias et du divertissement qui ont été accélérés par la pandémie de Covid-19. Ces tendances, qui se sont répercutées sur l'ensemble du secteur, comprennent une moindre importance accordée aux grands films et aux réseaux câblés traditionnels et une dépendance accrue à l'égard des services directement destinés aux consommateurs.

Jason Kilar, le directeur général de WarnerMedia, a envoyé un e-mail à son personnel mardi matin, qualifiant ces licenciements de "douloureux" mais "critiques" pour l'avenir de la division. L'opérateur télécoms AT&T a déboursé 85 milliards de dollars en 2018 pour s'offrir le colosse des médias, propriétaire de la chaîne 'HBO' mais aussi des studios de cinéma Warner ou encore de la chaîne d'informations 'CNN'.