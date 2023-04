AT&T : trop court ?

(Boursier.com) — AT &T, l'opérateur télécom américain, a raté le consensus de cash flow sur le trimestre clos mais dépassé son objectif en termes d'abonnements. Le groupe reste en bonne voie pour atteindre ses objectifs annuels. Le free cash flow trimestriel a été d'un milliard de dollars, tandis que le groupe a fixé un objectif annuel de 16 milliards de dollars. Côté abonnements, l'opérateur a engrangé 424.000 clients de téléphonie postpayée, son 11e trimestre consécutif à plus de 400.000, et 272.000 clients AT&T Fiber, son 13e trimestre consécutif à plus de 200.000 ajouts nets. Sur le trimestre clos, le groupe a réalisé des revenus de 30,1 milliards de dollars, un bpa dilué des opérations continues de 57 cents et un bpa ajusté de 60 cents, à comparer à un niveau de 63 cents un an plus tôt.