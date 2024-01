AT&T rate le consensus de profit

(Boursier.com) — AT &T, l'opérateur télécom américain, perd du terrain avant bourse à Wall Street, suite à l'annonce de profits inférieurs aux attentes pour son quatrième trimestre. Les revenus sur la période ont tout de même dépassé le consensus, en augmentation de 2,2% à 32 milliards de dollars. Le bénéfice opérationnel ajusté a été de 5,8 milliards. Le groupe a généré par ailleurs un cash flow libre de 6,4 milliards de dollars sur le trimestre et 16,8 milliards sur l'exercice clos. L'opérateur anticipe pour l'exercice 2024 un bénéfice ajusté par action allant de 2,15 à 2,25$, moins élevé que prévu, et un free cash flow allant de 17 à 18 milliards. Sur le trimestre écoulé, le bpa ajusté a été de 54 cents contre 56 cents de consensus.