AT&T pourrait dépasser ses prévisions

(Boursier.com) — AT &T, l'opérateur télécom américain, a publié des profits trimestriels supérieurs aux attentes de marché. Sur le troisième trimestre fiscal, les revenus des opérations continues ont été de 30 milliards de dollars, pour un bpa dilué des opérations continues de 79 cents et un bénéfice ajusté par action de 68 cents. Le cash flow des activités opérationnelles a été de 10,1 milliards de dollars, alors que le free cash flow a atteint 3,8 milliards. Le consensus était de 61 cents de bénéfice ajusté par titre et 29,8 milliards de dollars de revenus. Les gains d'abonnés se sont poursuivis sur le trimestre avec 708.000 connexions téléphoniques postpayées, performance nettement supérieure au consensus (552.000 environ). "En conséquence, nous nous attendons maintenant à réaliser une croissance des revenus des services sans fil dans la partie supérieure de la fourchette de 4,5 à 5%. Nous restons confiants dans notre capacité à atteindre, voire dépasser, tous nos engagements financiers pour l'année, tout en continuant d'investir pour offrir à nos clients les meilleurs services de l'industrie", a ajouté le CEO John Stankey.