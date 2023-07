AT&T, machine à cash ?

(Boursier.com) — AT &T, l'opérateur télécom américain, a dépassé le consensus de profit sur le trimestre clos et étendu son programme de réduction des coûts de 2 milliards de dollars. Le groupe a aussi affiché un free cash flow assez impressionnant de 4,2 milliards de dollars sur le trimestre clos en juin, contre 3,6 milliards de consensus. Le plan de réduction des dépenses de 6 milliards de dollars précédemment annoncé a été bouclé plus tôt que prévu. Les revenus ont augmenté de 1% sur la période à 29,9 milliards de dollars, en ligne avec le consensus. Le bénéfice ajusté par action est supérieur aux attentes, à 63 cents.