AT&T : HBO Max et la téléphonie soutiennent les comptes

(Boursier.com) — AT &T, l'opérateur télécom américain, a annoncé des revenus trimestriels et des gains d'abonnés téléphoniques dépassant les attentes, avec la demande accrue pour son service de téléphonie et Internet et la croissance de sa plateforme de streaming HBO Max. L'opérateur wireless a récupéré 928 000 nouveaux abonnés (nets) payants au cours du troisième trimestre, bien au-dessus des attentes du consensus de 560 000 mesuré par FactSet. Le chiffre d'affaires total s'est élevé à 39,9 milliards de dollars au troisième trimestre, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 39,1 milliards de dollars. Le bénéfice net attribuable aux actions ordinaires de la société a atteint 5,9 milliards de dollars, ou 82 cents par titre, contre 2,8 milliards un an avant.

En mai, AT&T avait annoncé la scission de son unité WarnerMedia dans le cadre d'un accord de 43 milliards de dollars avec Discovery, marquant la fin de son ambition de devenir une société de divertissement. AT&T a déclaré s'attendre à ce que l'opération soit conclue d'ici la mi-2022.

Sa chaîne de télévision premium HBO et son service de streaming HBO Max continuent de croître alors que les téléspectateurs affluent pour regarder de nouvelles émissions de télévision comme 'White Lotus'. Le nombre total d'abonnés mondiaux pour les deux services a augmenté de 1,9 million par rapport au trimestre précédent pour atteindre 69,4 millions. Les abonnés américains aux services ont totalisé 45,2 millions au troisième trimestre, contre 47 millions au trimestre précédent, après le retrait de HBO d'Amazon Prime Video en septembre. Le chiffre d'affaires de WarnerMedia s'est élevé à 8,4 milliards de dollars au cours du trimestre.