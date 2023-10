AT&T explore ses options pour DirectTV

(Boursier.com) — AT &T, l'opérateur télécom américain, explorerait des options concernant sa participation de 70% dans l'opérateur de TV payante DirecTV, selon Bloomberg. Des personnes proches des discussions affirment ainsi que les options disponibles pour AT&T incluent une recapitalisation des dividendes, l'ajout d'un nouvel investisseur ou la vente de la participation et la sortie de l'entreprise dès août 2024, AT&T conservant l'option de vendre sa participation après le 31 juillet 2024 dans le cadre de son accord de partenariat avec le copropriétaire TPG. AT&T est copropriétaire de DirecTV avec la société de capital-investissement TPG dans le cadre d'une coentreprise créée en 2021. L'entreprise était alors évaluée à environ 16 milliards de dollars. Le partenariat s'accompagnait d'un engagement de trois ans qui donnait à AT&T la possibilité de vendre sa participation après le 31 juillet 2024, et d'une clause qui permet à AT&T de tenir des discussions de vente avant la fin de cette période d'engagement.