AT&T : excellent premier trimestre

AT&T : excellent premier trimestre









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — AT &T a réalisé un très bon début d'année, grâce notamment à un nombre de nouveaux abonnés dans la téléphonie mobile deux fois plus important qu'anticipé par le marché (près de 600.000) et 2,7 millions de nouveaux abonnés aux services HBO et HBO Max aux Etats-Unis. Les deux services de TV Premium et de streaming comptent désormais un total de 44,2 millions de clients outre-Atlantique. L'opérateur télécoms a enregistré sur le premier trimestre un profit net de 7,5 Mds$ ou 1,04$ par titre contre un bénéfice de 4,6 Mds$ un an plus tôt. Le bpa ajusté s'établit à 86 cents contre 78 cents de consensus. Les revenus ont augmenté de 3% à 43,9 Mds$, contre un consensus de 42,69 Mds$. Le free cash-flow a atteint 5,9 Mds$, en hausse de 51%.