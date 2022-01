AT&T et Verizon refusent de reporter le déploiement 5G

(Boursier.com) — AT &T et Verizon, deux géants américains des télécommunications, ont rejeté hier dimanche un nouveau report de deux semaines du déploiement aux États-Unis de leurs services prévu le 5 janvier, dans la bande C de la 5G, alors que le secteur de l'aviation redoute des perturbations liées à l'usage de cette nouvelle bande de fréquences. La Federal Aviation Administration, agence gouvernementale américaine chargée du contrôle de l'aviation civile, avait requis ce report. Les opérateurs télécoms ont offert plutôt de ne pas déployer de services 5G autour des aéroports pendant six mois et de limiter les déploiements dans la semaine à venir.