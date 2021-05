AT&T et Discovery créent un nouveau géant des médias

AT&T et Discovery créent un nouveau géant des médias









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le géant américain des télécommunications AT&T a confirmé la rumeur ce lundi, annonçant un accord avec l'opérateur new-yorkais de réseaux câblés et de services en ligne Discovery concernant le rapprochement de leurs activités de médias. L'opération va donc créer un nouveau géant des médias susceptible de mieux rivaliser avec Netflix ou Disney. AT&T détient notamment HBO ou CNN, ainsi que les studios de cinéma Warner Bros. Dans le cadre du deal dévoilé, l'opérateur recevra environ 43 milliards de dollars pour l'apport de ses actifs dans les médias au nouvel ensemble. Le projet réunirait notamment des franchises telles qu'Harry Potter et Batman, et le catalogue de chaînes thématiques de Discovery (HGTV, TLC...), qui couvre la nature et la science, mais aussi la cuisine ou la décoration.

La transaction marque aussi un revirement stratégique majeur pour AT&T, qui visait auparavant la convergence entre télécommunications et médias. AT&T avait ainsi déboursé 109 milliards de dollars pour racheter le conglomérat Time Warner en 2018. Cette évolution stratégique radicale a été rendue nécessaire par la montée en puissance du streaming, accélérée par les confinement, au moment même où les opérateurs doivent par ailleurs investir massivement dans le déploiement des réseaux 5G.

Les 43 milliards de dollars revenant à AT&T lui seront payés en numéraire et en titres de dettes. Les actionnaires actuels d'AT&T détiendront environ 71% du nouvel ensemble et ceux de Discovery 29%. David Zaslav, CEO actuel de Discovery, dirigera la nouvelle entité.

John Stankey, CEO d'AT&T, précise que l'accord réunit deux leaders du divertissement aux forces complémentaires en termes de contenus, et positionne la nouvelle compagnie au mieux pour devenir l'un des leaders globaux du streaming DTC (direct to consumer). Le rapprochement soutiendra le lancement international et la "fantastique croissance" de HBO Max, qui bénéficiera de l'empreinte de Discovery...