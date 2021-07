AT&T dope ses prévisions, avec la 5G et le streaming

(Boursier.com) — AT &T, l'opérateur télécom américain, a dépassé les attentes de bénéfices sur le trimestre clos, le groupe ayant limité au maximum les désabonnements dans le wireless. Le groupe a bénéficié par ailleurs de l'essor de la 5G. AT&T en profite pour rehausser ses estimations annuelles de revenus et de bpa ajusté. Sur le trimestre clos, les nouveaux abonnés mensuels payants de téléphonie ont été au nombre de 789.000, quasiment le triple du consensus ! WarnerMedia, unité média, a récupéré 2,8 millions d'abonnés US à HBO et HBO Max. Les revenus totaux du groupe ont augmenté de 7,6% à 44 milliards de dollars, contre un consensus de 42,7 milliards. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires a été de 1,5 milliard de dollars et 21 cents par titre, contre 1,2 milliard un an plus tôt. AT&T table maintenant sur une croissance des revenus de 2 à 3% et un bpa ajusté en progression de 1 à 5%. Le groupe a enfin relevé son objectif d'abonnés à HBO Max entre 70 et 73 millions pour la fin de l'année.