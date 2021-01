AT&T : déception sur la guidance

(Boursier.com) — AT &T, opérateur télécom américain, a déçu par sa guidance de revenus ce mercredi, alors que ses comptes trimestriels ont quant à eux dépassé les attentes. Le conglomérat table désormais sur des revenus consolidés 2021 en hausse de 1% environ, pour un bénéfice ajusté par action stable. Sur le quatrième trimestre, le bénéfice a reculé de 16% à 75 cents par titre, alors que les revenus ont baissé de 2,4% à 45,7 milliards de dollars. Le consensus était logé à 73 cents de bpa et 44,5 milliards de recettes. Un an avant, le bpa était de 89 cents pour 46,8 milliards de facturations.