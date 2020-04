AT&T : comptes déprimés par l'épidémie

(Boursier.com) — AT&T, l'opérateur télécom américain, a annoncé pour son premier trimestre fiscal des comptes inférieurs aux attentes de marché du fait de l'épidémie de coronavirus. Le groupe a réalisé un bénéfice net trimestriel de 4,6 milliards de dollars et 63 cents par titre, contre 4,1 milliards de dollars un an auparavant. Le bénéfice ajusté par action a représenté 84 cents, contre 86 cents un an avant et 85 cents de consensus FactSet. Les revenus ont corrigé à 42,8 milliards de dollars, contre 44,8 milliards sur la période correspondante de l'an dernier, et 44,2 milliards de consensus. WarnerMedia et les revenus vidéo domestiques ont plombé les résultats, alors que les activités wireless ont bien résisté quant à elles. La compagnie retire pour finir sa guidance financière, du fait des incertitudes relatives à l'impact de la pandémie.