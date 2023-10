AT&T, bon sur toute la ligne ?

(Boursier.com) — AT &T, l'opérateur télécom américain, a relevé ses objectifs en termes de génération de cash, après avoir dépassé les attentes de Wall Street en matière d'additions de nouveaux clients. Le groupe envisage désormais un free cash flow annuel de 16,5 milliards de dollars environ, contre 16 milliards de dollars auparavant. Le bénéfice ajusté annuel est attendu désormais en progression de plus de 4%, contre 3% ou plus auparavant. Pour le trimestre clos, les revenus ont totalisé 30,4 milliards de dollars (+1%), niveau légèrement supérieur aux attentes. Le free cash flow trimestriel a été de 5,2 milliards de dollars. Le bénéfice opérationnel a atteint 5,8 milliards de dollars et le bénéfice opérationnel ajusté 6,5 milliards de dollars.