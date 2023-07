AT&T au plus bas depuis 1993 à Wall Street

(Boursier.com) — AT &T, l'opérateur télécom américain, a chuté encore hier soir de 6,7% à 13,53$, au plus bas depuis février 1993 en bourse, prolongeant les pertes récentes après une enquête du Wall Street Journal sur des câbles de plomb toxiques laissés par les entreprises de télécommunications US. Les actions ont baissé de 13% depuis que l'enquête publiée le 9 juillet a révélé comment des sociétés de télécommunications comme AT&T avaient laissé derrière elles plus de 2.000 vieux câbles gainés de plomb à travers les États-Unis, vestiges de l'ancien réseau téléphonique régional... Verizon a cédé 7,5% en clôture à Wall Street hier, au plus bas en bourse depuis 2010.