AT&T : 25 milliards de dollars de charge exceptionnelle !

(Boursier.com) — AT &T, l'opérateur télécom américain, a publié pour son quatrième trimestre des revenus des opérations continues de 31,3 milliards de dollars, une perte nette par action de 3,2$ du fait d'une charge non-cash massive, et un bénéfice ajusté par action positif quant à lui de 61 cents, à comparer à un bpa ajusté de 56 cents un an plus tôt. Le consensus était de 57 cents de bpa ajusté pour 31,4 milliards de dollars de revenus. Le niveau de cash flow des activités opérationnelles atteint 10,3 milliards de dollars sur les opérations poursuivies, pour un free cash flow de 6,1 milliards. Les additions de nouveaux abonnés ont dépassé les attentes avec des promotions agressives durant la saison des fêtes. Néanmoins, AT&T déplore une perte de 23,1... milliards de dollars sur les opérations poursuivies, du fait d'une charge massive de dépréciations de 25 milliards de dollars liée à la hausse des taux d'intérêt et à des dépréciations d'actifs.