Atos votera en faveur des résolutions nécessaires au rapprochement Worldline-Ingenico

(Boursier.com) — Informé du projet de rapprochement par offre publique d'échange présentée par Worldline sur Ingenico, Atos, en sa qualité d'actionnaire historique de Worldline, déclare approuver et soutenir cette opération.

Atos précise qu'il votera en faveur des résolutions nécessaires à la mise en oeuvre de l'opération lors de l'Assemblée Générale de Worldline, à hauteur de toute la quotité de titres Worldline que le groupe détiendra à ce moment-là...

Atos déclare se réserver la possibilité de poursuivre la réduction de sa participation au capital de Worldline, engagée en 2014 et poursuivie au cours de l'année 2019, en fonction des conditions et opportunités de marché, et en appliquant les clauses de cession ordonnée figurant dans le pacte d'actionnaires relatif à Worldline conclu entre Atos et SIX Group.