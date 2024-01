Atos : violente chute, nouveau DG, nouveau warning et forte incertitude

(Boursier.com) — Atos plonge violement de près de 10% à 4,4 euros après les dernières annonces matinales. Le groupe, qui a fait part de plusieurs changements au sein de son Conseil d'administration, dont la nomination de Paul Saleh au poste de Directeur Général, a également lancé un petit avertissement sur son flux de trésorerie disponible. Ce dernier devrait être légèrement inférieur à son objectif d'environ -100 millions d'euros pour le second semestre 2023. Atos a néanmoins confirmé que le Groupe et ses lignes d'activités atteindront leurs objectifs financiers 2023 pour l'année en termes de chiffre d'affaires et de marge opérationnelle.

Par ailleurs, si Atos n'a pas déposé de demande de désignation d'un mandataire ad hoc ou d'ouverture d'une procédure de conciliation, la société se réserve le droit d'utiliser les mécanismes juridiques disponibles... Et ce alors que la cession de la branche infogérance à Daniel Kretinsky serait sérieusement compromise. Selon les informations des 'Echos', " une nouvelle réunion entre les deux parties doit se tenir dans quelques jours " mais "la probabilité que le deal se fasse est très faible, je dirais 10 % ", selon un proche du dossier. " Il y a plus de chances que l'accord ne se fasse pas ", ajoute une autre source du quotidien. Dans ce contexte, Atos pourrait être contraint de céder d'autres actifs que BDS, tels que WorldGrid, la filiale d'Eviden spécialisé dans le secteur de l'énergie. Dans tous les cas, une augmentation de capital serait inévitable, d'autant que les banques commenceraient à perdre patience.

Si cette annonce n'est, selon Invest Securities, pas forcément négative (le broker considère aberrant le prix de cession de Tech Foundations), cette information vient ajouter de l'incertitude à un dossier qui n'en manquait pas. La visibilité sur Atos est voisine de zéro, avec la possibilité que la restructuration financière n'ait strictement rien à voir avec celle présentée à l'été dernier. Seule chose certaine, le temps presse, le groupe devant faire face à d'importantes échéances de dettes d'ici fin 2024/début 2025 (500 ME d'obligations en novembre 2024, 1,5 MdE de term loan en janvier 2025 et 750 ME d'obligations en mai 2025).

HSBC a de son côté abaissé sa recommandation sur le dossier à 'réduire' avec une cible ramenée de 5 à 4 euros.