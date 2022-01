Atos va installer un nouveau système de supercalcul à Dresde

(Boursier.com) — Atos a remporté un nouveau contrat pour fournir et installer un nouveau système de supercalcul au sein de l'université technique de Dresde (Technische Universität Dresden, TU) en Allemagne. Le supercalculateur sera utilisé pour des tâches de calcul haute performance (HPC) gourmandes en données ainsi que des analyses de données au sein du Centre pour les services d'information et le calcul haute performance (ZIH). Les chercheurs de l'université technique de Dresde pourront bénéficier de la puissance de calcul du supercalculateur BullSequana XH2000 d'Atos pour leurs recherches environnementales, en sciences de la vie, en sciences des matériaux et en ingénierie, sans oublier la recherche fondamentale en physique, chimie et mathématique.

Ce nouveau supercalculateur est doté de la solution brevetée DLC (Direct Liquid Cooling) d'Atos, qui utilise une eau chaude à 35 oC pour refroidir le système. Cela permet à l'université technique de Dresde de réduire au minimum la consommation d'énergie relative au refroidissement du système et, dans le même temps, de tirer parti de processeurs d'une puissance optimale. La chaleur émanant du système BullSequana XH2000 sera utilisée pour chauffer les bâtiments environnants et contribuera donc positivement à la durabilité écologique du campus de l'université technique de Dresde. Cette nouvelle installation HPC inclut plus de 600 noeuds de la prochaine génération de CPU d'Intel baptisés "Sapphire Rapids", dotés d'une importante mémoire principale et d'une bande passante de mémoire élevée. L'université technique de Dresde aura dès lors les moyens de réaliser des analyses de données et des simulations de haute qualité de manière flexible et opportune.

Le nouveau système HPC remplacera le système Taurus

Le lancement des opérations est prévu pour l'automne 2022.