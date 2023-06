Atos : va collaborer avec l'Université Mohammed VI Polytechnique

(Boursier.com) — Atos et l'Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), ont procédé, le mercredi 31 mai, à la signature d'une convention de collaboration en marge du Gitex Africa Digital Summit à Marrakech. Cette convention a pour objectif de renforcer la collaboration dans les domaines de la recherche, de l'innovation et de l'éducation et soutenir le développement des talents au Maroc et en Afrique en matière de développement digital. En vertu de ce partenariat, les deux parties s'accordent ainsi à mutualiser leurs efforts et de créer des synergies et des convergences en vue de mettre en oeuvre les actions inscrites dans la convention.