Atos : Univé renforce sa collaboration

Crédit photo © Philippe Wojazer / Reuters

(Boursier.com) — Univé prolonge de cinq ans son contrat avec Atos dans le cadre de la gestion de son infrastructure numérique. Atos accompagnera ainsi Univé dans sa transformation digitale et notamment dans la mise en oeuvre d'une nouvelle plateforme de cloud hybride. Depuis 2009, Atos travaille avec Univé, société d'assurance automobile et habitation néerlandaise de premier plan. Dans le cadre de ce renouvellement de contrat, Atos fournira à Univé une solution de cloud hybride afin de favoriser l'innovation à grande échelle au sein d'un environnement sécurisé. Grâce à cette approche, Univé devrait gagner en agilité et en efficacité opérationnelle afin d'améliorer l'expérience de ses clients et de protéger ses processus métier critiques.

Atos fournira à Univé des services en matière de sécurité, de conformité et de gestion, afin d'optimiser les processus critiques de l'entreprise et d'augmenter l'efficacité de ses prestations auprès de millions de clients.