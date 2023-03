Atos : une semaine compliquée

(Boursier.com) — Marche arrière pour Atos. Après un très beau début d'année, le titre de l'entreprise de services du numérique décroche d'environ 15% cette semaine. Les derniers bruits de couloir autour du potentiel investissement d'Airbus dans Evidian ont été confirmés : l'avionneur européen a indiqué qu'il ne poursuivra pas les discussions entamées le mois dernier avec Atos concernant une prise de participation minoritaire de 29,9% dans sa future branche d'activités digitales et de cybersécurité. Les deux parties continuent néanmoins de discuter d'autres options et poursuivent le travail concernant un partenariat stratégique et technologique de long terme entre Airbus et Evidian.

Si beaucoup d'observateurs n'ont pas été surpris par la volte-face d'Airbus compte tenu dela lettre envoyée par TCI au conseil d'administration du géant européen, reste désormais à savoir ce que va décider Atos alors que peu d'acteurs semblent intéressés par l'ensemble d'Evidian. Un feuilleton qui devrait continuer à animer le titre au cours des prochains mois.