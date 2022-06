Atos : une semaine à oublier

(Boursier.com) — Sans surprise, Atos est le bonnet d'âne de la semaine sur le SBF120 avec une chute qui avoisine les 40% ! Très attendue, la présentation du nouveau plan stratégique a finalement plombé un peu plus un titre aux abois depuis de longs mois. Le spécialiste des services numériques a annoncé sa prochaine scission en deux entreprises distinctes cotées en bourse : SpinCo (Evidian), qui concentrerait les activités Big Data et Sécurité (BDS) et serait dirigée par Philippe Oliva, et Tech Foundations (TFCo, Atos), regroupant les activités historiques en déclin de services informatiques du groupe. Cette scission permettrait de "libérer de la valeur" dans le cadre d'un plan plus large dont le coût est estimé à 1,6 milliard d'euros en 2022-2023.

Rodolphe Belmer, arrivé en début d'année à la tête du groupe, va déjà quitter le navire faute d'avoir su convaincre son Conseil d'administration. Le départ de l'ancien patron d'Eutelsat a été annoncé une heure avant le "capital markets day", dont les investisseurs espéraient qu'il permettrait de rétablir la confiance, après une série de revers qui ont fait fondre la valeur boursière d'Atos de deux tiers au cours de l'année écoulée.

Les activités d'Atos, dont la fabrication de superordinateurs et de logiciels utilisés par l'armée et le ministère des Finances, sont considérées comme stratégiques par le gouvernement français. Un responsable du ministère des Finances a d'ailleurs déclaré cette semaine que le gouvernement suivait de près l'évolution de la situation et a fait remarquer que les actifs stratégiques étaient protégés des rachats hostiles par un décret sur le filtrage des investissements étrangers.

Prenant acte de ces annonces, les analystes se sont déchainés sur le dossier ces derniers jours à l'image de Bryan Garnier qui a coupé sa cible de 24 à 13 euros et réitéré son avis 'vendre'. Le courtier considère que le projet de scission d'Evidian élimine la spéculation sur l'activité Big Data & Security. En outre, si cette scission peut constituer une "porte de sortie" attractive pour les actionnaires d'Atos, le temps nécessaire à la réalisation de l'opération rend le titre peu attrayant pour les 12 prochains mois. Atos devra faire face à de nombreux obstacles avant la conclusion de l'opération, et l'absence d'un DG au niveau du groupe jusqu'à ce que la scission devienne effective peut constituer un fardeau, selon le spécialiste.