Atos : une note RSE triple A !

(Boursier.com) — Atos a reçu la note triple A dans le classement RSE de l'agence MSCI (Morgan Stanley Capital International). Atos se positionne ainsi dans les 5 premières entreprises parmi les 104 entreprises évaluées dans le secteur des services informatiques et logiciels de l'indice MSCI ACWI. En 2019, Atos obtient la note AAA par MSCI sur une échelle de notation allant de triple A à triple C, et confirme ce score depuis 2017. Morgan Stanley Capital International (MSCI) est l'une des agences de notation qui analyse les pratiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) de milliers d'entreprises dans le monde et qui vise à mesurer la résilience des entreprises face aux risques ESG à long terme sur le plan financier. Cette année, l'agence a choisi de rendre publiques toutes les notations des entreprises évaluées dans cet indice. Ces évaluations sont utilisées par plus de 1.300 investisseurs dans le monde.