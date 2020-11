Atos : un ton plus bas

Atos : un ton plus bas









(Boursier.com) — Atos recule de 1,6% ce mardi à 67,85 euros après un parcours sans faute, alors qu'Invest Securities vise désormais 90 euros sur le dossier, contre un cours de 80 euros précédemment avec un avis à l'achat'. Le groupe vient de lancer 'Atos OneCloud', une initiative pour accélérer de manière pro-active la migration de ses clients vers le Cloud à travers un guichet unique d'offres, des capacités sectorielles spécifiques de mise sur le marché et une organisation dédiée.

Atos OneCloud permettra aux entreprises de bénéficier de tout le potentiel du Cloud grâce à l'optimisation de leurs processus métiers et la modernisation de leurs applications, les rendant plus agiles, plus mobiles, plus axées sur les données et plus centrées sur leurs clients. Soutenu par 2 milliards d'euros d'investissements sur 5 ans, Atos OneCloud sera fourni dans des environnements de Cloud public, privé ou hybride, hautement sécurisés et décarbonés.