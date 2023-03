Atos : un retour au calme en trompe-l'oeil ?

(Boursier.com) — Atos campe sur les 13,70 euros ce vendredi, alors que HSBC a réhaussé sa cible de 11 à 12,50 euros sur le dossier, ce qui reste donc inférieur aux cours cotés. La présentation des comptes 2022 et la spéculations nouvelles spéculations autour du groupe ont récemment soutenu la tendance en bourse de Paris.

Parmi les autres analystes, Oddo BHF avait déjà remonté son objectif de cours de 8,3 à 11,2 euros, mais tout en restant à 'sous-performer'. Bryan Garnier avait réitéré pour sa part son conseil à 'vendre', malgré un flux de trésorerie disponible supérieur aux attentes en 2022, tandis que son objectif de cours a été relevé à 13 euros afin de prendre en compte des estimations de BPA et des hypothèses de BFR rehaussées.

L'analyste prévoit que certains des décaissements liés à la restructuration qui n'ont pas eu lieu en 2022 se produiront en 2023. De plus, il considère que les multiples de valorisation actuels anticipent trop tôt un retour à une marge opérationnelle à deux chiffres pour l'ensemble du groupe...

Question posée

Même avec le plan actuel, il faudra en effet des années de restructuration lourde pour que la firme renoue avec les niveaux des meilleurs élèves en matière de croissance des revenus et de marge d'exploitation...

En outre, le courtier estimait que la majeure partie de la hausse du cours de l'action au cours des derniers mois était due à des craintes minimisées sur la dette d'Atos et à la spéculation d'acquéreurs ou d'investisseurs potentiels dans Evidian et Tech Foundations.

Exane BNP Paribas avait par ailleurs ajusté son objectif de 9 à 10 euros, tout en restant à 'sous-performer'. Notons que le titre a rebondi de 52% depuis le 1er janvier après une année 2022 de chute libre en bourse.