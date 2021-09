Atos : un premier simulateur quantique en Espagne

(Boursier.com) — Atos livre son premier simulateur quantique Atos QLM au CESGA en Espagne. Il permettra au CESGA de se positionner en tant que pionnier de la simulation quantique. Le simulateur, déjà opérationnel, permettra aux techniciens, développeurs et utilisateurs du CESGA de concevoir, optimiser et tester des applications et modèles quantiques. Le CESGA utilisera le supercalculateur dans le cadre de ses projets de recherche européens, en collaboration avec des chercheurs universitaires et industriels, dans plusieurs domaines stratégiques des sciences et des technologies tels que les nanotechnologies, les nouveaux matériaux et processus industriels, la santé et les sciences de la vie, ou encore les sciences océaniques. Atos mettra également à disposition du CESGA un programme de formations et continuera d'améliorer le système tout au long de sa durée de vie afin de s'assurer qu'il fournit toutes les fonctionnalités attendues.

La livraison et l'installation du simulateur Atos QLM-30, qui permettra de développer, d'optimiser et de tester des applications quantiques, sont réalisées dans le cadre du contrat précédemment octroyé à Atos pour la fourniture et l'installation de la solution Finisterrae III dédiée au supercalcul technique et scientifique polyvalent et au stockage des données.