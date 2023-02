Atos : un fonds activiste veut empêcher le deal avec Airbus, le titre chute

(Boursier.com) — En queue du palmarès, Atos perd 4,4% à 13,1 euros à la mi-journée. Le fonds spéculatif TCI a adressé une lettre à Airbus exigeant qu'il renonce à son projet visant à reprendre 29,9% du capital d'Evidian. L'entreprise de services du numérique a annoncé la semaine passée être entrée dans une nouvelle phase de discussions non exclusives avec Airbus en vue de conclure un accord technologique de long terme et de céder à l'avionneur européen une participation minoritaire de 29,9% dans sa future branche d'activités digitales et de cybersécurité Evidian.

Dans une lettre publique adressée au géant aéronautique, et dévoilée initialement par le 'Financial Times', Christopher Hohn, le célèbre dirigeant du fonds, déclare qu'Evidian est une "entreprise très endettée" et qu'y investir "diluerait la qualité des activités d'Airbus". TCI, qui détient plus de 3% du capital d'Airbus, ajoute que "ce serait du capital bloqué et une utilisation extrêmement inefficace des fonds des actionnaires ". Selon l'investisseur, "Airbus peut continuer à entretenir une relation mutuellement productive et profitable avec Evidian sans prendre de participation. Ne pas être un actionnaire de référence n'empêche pas une collaboration accrue entre les deux sociétés".

"La transaction semble être un renflouement d'Atos, une entreprise qui est accablée par des niveaux insoutenables de dettes et d'autres passifs... Si une telle transaction avec Evidian est conclue et qu'il existe des preuves qu'il s'agit, en partie, d'une transaction politiquement motivée et justifiée, alors tous les administrateurs pourraient manquer à leur obligation fiduciaire et nous nous réservons le droit d'intenter une action en dommages-intérêts pour les actionnaires et de tenir les administrateurs personnellement responsables de ces dommages", conclut le fonds. Un nouvel épisode dont se serait bien passé Atos.