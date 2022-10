Atos, triple A ?

(Boursier.com) — Atos a obtenu la plus haute notation qui puisse être accordée à une organisation (la note AAA) dans le cadre de la notation ESG 2022 de Morgan Stanley Capital International (MSCI), se classant parmi les 7% d'entreprises les plus performantes du secteur 'Logiciels et services'. Ces entreprises se distinguent par une bonne performance en matière de Développement Durable à la fois sur les dimensions Environnementale, Sociale et de Gouvernance. Atos occupe une position de leader depuis 2017 et ce résultat démontre "son amélioration continue et son engagement en matière de durabilité, ainsi que l'excellence de ses pratiques ESG", ajoute le groupe. Les analystes de MSCI reconnaissent la qualité et la réputation des pratiques déployées par Atos dans le domaine de la gestion des émissions de carbone, notamment s'agissant de ses propres objectifs de réduction d'émissions. Ces objectifs sont alignés sur ceux de la STBi et visent à atteindre zéro émission nette en 2039.

Le rapport souligne le leadership d'Atos dans les technologies propres afin d'aider ses clients à décarboner leur activité grâce à son portefeuille de plateformes numériques et de services de conseil 'A to Zero'. De plus, les analystes de MSCI relèvent "une gouvernance stabilisée et renforcée chez Atos et reconnaissent la diversité au sein du conseil d'administration, composé de plus de 50% de femmes depuis le mois d'août de cette année". Cette gouvernance renforcée "soutient la bonne exécution du projet de transformation stratégique d'Atos afin de créer de la valeur pour toutes ses parties prenantes".