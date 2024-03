Atos : toujours plus bas

(Boursier.com) — Atos recule de 3,7% à 2,30 euros ce lundi, alors que du côté des analystes, AlphaValue reste à la vente sur le dossier en visant un cours de seulement 0,31 euro. Le chiffre d'affaires du groupe est ressorti à 10.693 ME en 2023, soit une croissance organique de +0,4%. Eviden s'est inscrit en croissance organique de +2,9% alors que Tech Foundations en décroissance organique de -1,7%. La marge opérationnelle s'est établie à 4,4%, soit 467 ME, en progression organique de +170 points de base.

Le flux de trésorerie disponible pour l'année 2023 est à -1.078 ME, reflétant un volume d'actions spécifiques moindre sur le BFR comparé à l'année passée et des coûts de réorganisation plus élevés. L'endettement financier net est de 2.230 ME.

Le détail de la publication des résultats annuels 2023 est replanifié au 20 mars afin de finaliser l'audit de la charge non-cash d'impairment du goodwill. Deloitte et Grant Thornton, auditeurs du Groupe, sont en attente de la revue d'un rapport d'activité indépendant pour finaliser l'audit de la charge non-cash d'impairment du goodwill..