Atos : toujours plus bas !

(Boursier.com) — La descente aux enfers se poursuit pour Atos avec un titre qui abandonne encore 7,5% à 12,65 euros ce jeudi, ce qui porte son passif à plus de 63% depuis le 1er janvier ! La présentation de la nouvelle stratégie du spécialiste français des services numériques, dont l'avenir s'inscrit en deux sociétés distinctes, et l'annonce du prochain départ du directeur général, Rodolphe Belmer, arrivé seulement en début d'année à la tête du groupe, a ravivé encore un peu plus l'inquiétudes des investisseurs.

Les notes d'analystes s'enchaînent au quotidien, plus négatives les unes que les autres : Dernière en date, celle de Bryan Garnier ne vise plus qu'un objectif de 13 euros, contre 24 euros auparavant, avec un avis à 'vendre'. La SocGen avait déjà dégradé le titre à 'conserver' hier, pour la première fois depuis son passage à l''achat' en octobre 2018, tout en coupant son cours cible de 32 à 15 euros. L'analyste estime que le profil de risque de l'entreprise a fortement augmenté, tandis que le plan de restructuration est "considérablement plus sévère que prévu". Ce dernier présente des risques d'exécution importants "car aucun de ceux qui occupent des postes clés de direction n'a fait ses preuves en tant que DG ou directeur opérationnel de sociétés cotées". De plus, le ralentissement économique à venir pourrait rendre ses efforts de restructuration insuffisants et les estimations pour 2026 trop optimistes...

La route sera longue

Pour Oddo BHF, la route sera définitivement longue "malgré des choix stratégiques forts"... A la suite de ces annonces, le courtier prend en compte les restructurations additionnelles attendues sur la période 2022-24 (600 ME) et l'augmentation de BFR (300 ME). Ceci, couplé à une légère révision en baisse de ses prévisions de croissance organique et de MOA sur la période 2022-2025 et à une hausse attendue des taux de financement, l'amène à revoir en baisse de 70% en moyenne ses estimations de BPA sur 2022-2024 et à sabrer son objectif de 23 à 13,5 euros. Malgré la chute du titre, l'analyste voit toujours "du downside et un momentum difficile".

Les analystes de la Deutsche Bank ('conserver') expliquent également que le plan de restructuration comporte un degré élevé de risque d'exécution. Bien que la décision soit rationnelle, elle implique de séparer les actionnaires, les stratégies, la gouvernance et les synergies...

Enfin, Stifel ('conserver') a divisé par 2 sa cible à 15 euros, estimant que la consommation de trésorerie est une préoccupation majeure. Le broker s'attend à ce qu'Atos "brûle" 1,4 milliard d'euros de trésorerie en 2022 et 2023 en raison d'une baisse du chiffre d'affaires, d'une rentabilité plus faible et de coûts de restructuration plus élevés. En outre, Evidian, qui héritera des activités Big Data et Cybersécurité, restera lourdement endetté. Enfin, le départ du DG avant un plan de redressement long et ardu n'inspire pas confiance...