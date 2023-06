Atos : Tech Foundations détaille son plan de Recentrage, Redressement et Rebond, et rehausse ses ambitions à moyen terme

(Boursier.com) — Tech Foundations, la branche d'activité d'Atos leader dans les services d'infogérance, centrée sur l'infrastructure et le cloud hybride, l'expérience employés et les services technologiques, organise aujourd'hui une présentation aux analystes financiers pour détailler son plan de transformation et les progrès réalisés conduisant à l'accélération de la création de valeur et au relèvement de ses ambitions 2026.

Nourdine Bihmane, Directeur Général du groupe Atos et co-CEO en charge de Tech Foundations, a déclaré : "Au cours des 12 derniers mois, les équipes de Tech Foundations se sont entièrement mobilisées et consacrées à la mise en oeuvre d'un plan approfondi afin de renouer avec le succès. En très peu de temps, nous avons obtenu des résultats meilleurs qu'anticipé et avons reçu des retours extrêmement positifs de la part de nos parties prenantes. A l'occasion de la présentation aux analystes de ce jour, notre objectif est d'apporter un éclairage supplémentaire sur notre plan de transformation et sur la manière dont nous envisageons l'avenir de Tech Foundations : un leader centré sur ses activités coeur de métier, un acteur innovant capable de saisir de nouvelles opportunités dans des marchés en croissance et un acteur incontournable de l'informatique de demain. Bien que nos réalisations à ce jour ne soient qu'un début, elles nous permettent d'avancer avec confiance et de revoir à la hausse nos ambitions à moyen terme."

Un portefeuille redéfini ciblant des marchés plus étendus et en croissance

Tech Foundations a redéfini son portefeuille d'activités coeur de métier afin de mieux répondre aux priorités de ses clients et de se positionner stratégiquement pour bénéficier des tendances du marché telles que les nouvelles organisations des espaces de travail numériques post-covid, la transition rapide vers le multi-cloud et les configurations hybrides, ainsi que l'importance accrue du cloud souverain et de l'intelligence artificielle.

Grâce à cette réorientation stratégique de ses offres coeur de métier, Tech Foundations se positionne sur un marché adressable plus important, représentant environ 705 milliards d'euros à l'échelle mondiale, une augmentation de 40% par rapport au marché considéré lors de la journée investisseurs d'Atos (Capital Markets Day) de l'année dernière, le 14 juin 2022. En particulier, cette réorientation porte sur un marché élargi du conseil en technologie et des services personnalisés, ainsi que de nouveaux domaines d'activité dans l'infrastructure hybride et multi-cloud et les plateformes numériques d'entreprise. Ce marché adressable plus important devrait connaître une croissance annuelle entre 3% et 5% sur la période 2022-2026 (TCAM).

Plus précisément, le portefeuille de Tech Foundations s'articule désormais autour de quatre activités coeur de métier, totalisant un chiffre d'affaires de 4,5 milliards d'euros pour l'exercice 2022 :

Infrastructure hybride et cloud pour gérer, exploiter et moderniser les opérations critiques des entreprises dans le continuum du cloud, sans discontinuité, quel que soit le type d'hébergement de l'edge au cloud public. Cette offre, avec ses nouveaux services, a généré un chiffre d'affaires de 2,1 milliards d'euros en 2022 ;

Espace de travail numérique, pour offrir une expérience intégrée de bout-en-bout aux employés grâce à des outils de collaboration numérique et de productivité, ainsi que des services intelligents de relation client. Cette offre a généré un chiffre d'affaires de 1,2 milliard d'euros en 2022 ;

Conseil en technologie et services personnalisés, qui fournissent un accompagnement technologique et technique, notamment via une gamme de solutions telles que l'intelligence artificielle, l'analyse de données, l'automatisation et l'Internet des Objets. Cette offre élargie a généré un chiffre d'affaires de 0,9 milliard d'euros en 2022 ;

Plateformes numériques d'entreprise, qui apportent des solutions à forte croissance telles que l'IA générative, l'informatique verte, les services dédiés aux grands événements, etc. Cette nouvelle offre a généré un chiffre d'affaires de 0,3 milliard d'euros en 2022.

Parallèlement, Tech Foundations réduit activement son exposition aux activités non coeur de métier (BPO, revente de matériel et de logiciels, et UCC), qui représentaient un chiffre d'affaires de 0,9 milliard d'euros en 2022.

Une exécution solide positionnant Tech Foundations sur la voie d'une création de valeur durable

Tech Foundations met en oeuvre un plan global d'expansion de marge visant à réduire ses coûts et à améliorer son efficacité opérationnelle. Cet effort de transformation, sans précédent dans l'histoire du Groupe, comprend plus de 300 initiatives qui ont déjà produit des résultats significatifs, avec une amélioration brute de 270 millions d'euros (en année pleine) atteinte à la fin du premier trimestre 2023.

Cette amélioration est principalement liée à la réduction d'effectifs de 900 personnes dans des pays à coûts élevés, à des hausses de prix pour plus de 85 comptes clients et au redressement des contrats sous-performants à hauteur de 66% de leur chiffre d'affaires cumulé. En conséquence, Tech Foundations est en bonne voie pour atteindre, d'ici 2026, l'amélioration brute cible de 1,2 milliard d'euros prévue par son plan de transformation.

Parallèlement, concernant la dynamique commerciale, Tech Foundations a stabilisé ses performances en reconstruisant progressivement un pipeline commercial robuste et plus sélectif, grâce à la signature de nouveaux clients et de contrats significatifs, ainsi qu'à une amélioration, trimestre après trimestre, du ratio prises de commandes sur chiffre d'affaires. Avec les actions actuellement en place, Tech Foundations vise à améliorer significativement son ratio prises de commandes sur chiffre d'affaires.

Grâce à la reconfiguration stratégique de son portefeuille d'offres et à la mise en oeuvre réussie de son plan d'expansion de marge, Tech Foundations a déjà franchi des étapes importantes. En 2022, Tech Foundations a stabilisé son chiffre d'affaires coeur de métier avec une croissance organique de +1,2%, et sa marge opérationnelle est redevenue positive, avec trois ans d'avance sur le plan initial.

Ambitions à moyen terme revues à la hausse

Compte tenu de ses performances récentes et de sa vision stratégique à long terme, Tech Foundations revoit à la hausse ses ambitions pour 2026 :

Le chiffre d'affaires devrait atteindre un plancher en 2024, à environ 5 milliards d'euros, combinant une croissance organique de 0% à 2% par an du chiffre d'affaires coeur de métier et la poursuite d'une réduction maîtrisée des activités non coeur de métier. Le chiffre d'affaires de Tech Foundations devrait ensuite renouer avec la croissance en 2026.

La marge opérationnelle devrait atteindre 6% à 8% en 2026.

Le flux de trésorerie disponible avant intérêts et impôts devrait passer en territoire positif en 2025 et atteindre plus de 250 millions d'euros en 2026.

Par comparaison avec le plan précédent, présenté lors de la journée investisseurs d'Atos (Capital Markets Day) de l'année dernière, et sur la base d'une exécution maîtrisée et de la performance financière à ce stade, ce plan revu en hausse ambitionne de stabiliser le chiffre d'affaires coeur de métier deux ans plus tôt, de réaliser une marge opérationnelle supérieure de 100 à 300 points de base en 2026, et d'atteindre un flux cumulé de trésorerie disponible avant intérêts et impôts supérieur de plus de 300 millions d'euros sur la période 2023-2026 - ceci résultant d'une marge opérationnelle supérieure ainsi que d'un coût total du plan de transformation inférieur d'environ 10%. Ce coût total est dorénavant estimé à 780 millions d'euros sur la période 2022-2026, assurant un retour sur investissement inférieur à deux ans.

Présentation aux analystes

L'analyst Day de Tech Foundations démarrera le 7 juin 2023 à 9h00 CET.

Vous pouvez rejoindre le webcast de la conférence en vous enregistrant et connectant à l'adresse suivante :

https://investor-day2023.aio-events.com/192/participation_form

Après la conférence, la réécoute du webcast sera disponible sur atos.net, rubrique Investisseurs.