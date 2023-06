Atos : Sycomore AM va demander le départ du président lors de l'AG

(Boursier.com) — Comme attendu, Sycomore AM va bien demander le départ de Bertrand Meunier lors de la prochaine assemblée générale mixte de l'entreprise. L'actionnaire minoritaire de la société de services du numérique a envoyé une lettre au président d'Atos, demandant que les résolutions sur la révocation du mandat de trois administrateurs, dont B.Meunier, soient inscrites à l'ordre du jour de l'AG prévue le 28 juin. Dans cette lettre que s'est procurée l''Agefi-Dow Jones', le gestionnaire d'actifs explique que Bertrand Meunier, qui siège au conseil d'administration d'Atos depuis plus de 15 ans, a "une part de responsabilité importante dans la crise de gouvernance" du groupe.

"Témoignant de cette crise, trois équipes de direction générale se sont succédé en trois ans, tandis que l'assemblée générale de la société de 2022 a rejeté les comptes consolidés à 57%... Cette situation a pour conséquence une perte de confiance du marché dans la société, reflétée par son cours de Bourse (-81% entre fin décembre 2019 et fin mai 2023), qui fait quant à elle craindre une perte de confiance des clients de la société", souligne Sycomore AM.

Malgré un rebond de plus de 50% depuis le début de l'année, le titre affiche encore une baisse de 40% sur un an et de 80% sur trois ans.