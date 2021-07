Atos : sur les 40 euros

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Atos qui a annoncé son intention de se recentrer sur l'informatique dématérialisée ("cloud") dans le cadre d'une transformation "radicale, rapide et très profonde" fait l'objet de nombreuses notes de brokers depuis lors... CFRA a ainsi abaissé son cours cible de 50 euros à 38 euros sur le dossier et la Deutsche Bank a réduit la mire de 50 à 40 euros.

Le spécialiste français de la transformation numérique a également déclaré qu'un examen comptable détaillé effectué en Amérique du Nord, après l'annonce en avril de la découverte de "faiblesses de contrôle interne" dans deux filiales du groupe aux Etats-Unis, qui avait fait chuter le titre, n'avait pas révélé d'"anomalie matérielle". "Les commissaires aux comptes ont effectué les procédures habituelles d'examen limité sur les comptes consolidés résumés semestriels et un rapport sans réserve est en cours d'émission", a-t-il ajouté...

Evoquant une "année de transition" à l'occasion de la publication de ses résultats du premier semestre, Atos a confirmé son objectif, révisé à la baisse le 12 juillet, d'une croissance stable de son chiffre d'affaires pour 2021 au lieu d'une hausse de 3,5 à 4% précédemment visée. "Cette alerte souligne le besoin qu'a Atos de se transformer. Il faut radicalement, rapidement et très profondément, transformer le groupe", a déclaré Elie Girard dans une interview accordée aux "Echos".

Plan de départ d'environ 1.300 salariés

Le directeur général d'Atos a précisé qu'en parallèle, le groupe recherchait des partenaires pour des activités représentant un périmètre total d'environ 20% de son chiffre d'affaires. Il a également annoncé la conclusion d'un accord pour un plan de départ d'environ 1.300 salariés dans les activités d'infrastructures classiques d'Atos en Allemagne, pays où le groupe emploie 10.000 salariés, sur un effectif global de 105.000 salariés.

Au titre du premier semestre, Atos a fait état d'une baisse de son chiffre d'affaires de 1% à taux de change constants, à 5,242 milliards d'euros (-2,7% en organique), et d'une baisse de sa marge opérationnelle à 5,6% contre 7,8% au premier semestre 2020. Le titre recule ce vendredi de 1,6% à 40,55 euros.