Atos : sur le pont lundi

(Boursier.com) — Atos présentera ses comptes semestriels lundi. Le consensus 'Bloomberg' attend un bénéfice opérationnel de 451 millions d'euros pour des revenus de 5,65 MdsE. Il y a un mois, l'entreprise de services du numérique a présenté son plan stratégique de moyen terme. L'ambition d'Atos est de devenir le leader du numérique sécurisé et décarboné via l'atteinte, à moyen terme, d'une croissance à taux de change constant emprise entre 5% et 7%, d'un taux de marge opérationnelle de 11 à 12% et d'un taux de conversion de la marge opérationnelle en flux de trésorerie disponible supérieur à 60%.