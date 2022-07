Atos : S&P Global abaisse la notation à 'BB'

(Boursier.com) — L 'agence de notation S&P Global a abaissé la notation de crédit d'Atos de 'BBB-' assortie d'une perspective 'négative', à 'BB' assortie d'une perspective 'négative'. Ce changement de notation ne devrait avoir que des impacts limités sur les opérations et le financement du Groupe.

L'impact de ce changement de notation sur la structure et le coût de la dette d'Atos est très limité. Le seul de ses instruments de dette existants dont le coût soit sujet à une clause liée à sa notation de crédit est la facilité de crédit renouvelable de 2,4 milliards d'euros, qui demeure presque totalement non tirée à ce jour. Les termes et conditions des obligations restent inchangés.

S&P Global souligne la forte liquidité d'Atos et sa politique financière appropriée. En particulier, S&P Global précise que le niveau de liquidité prévu du Groupe devrait lui donner les moyens de mener à bien son plan de transformation, avec un prêt à terme de 1,5 milliard d'euros, une facilité de crédit renouvelable de 900 ME, une moindre utilisation des billets de trésorerie, et 700 ME au titre de cessions prévues d'actifs non stratégiques.