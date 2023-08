Atos : S&P devrait dégrader sa notation d'un cran

(Boursier.com) — S &P Global Ratings a placé la note crédit long terme 'BB' d'Atos sous surveillance avec implication 'négative'. L'agence explique son choix par les dernières annonces de la société relative à son plan de restructuration et notamment la cession de ses activités historiques de services d'infogérance à EP Equity Investments. Elle s'attend à ce que l'entité restante, Eviden, affiche un endettement élevé au cours des 12 à 18 prochains mois, avec une dette pro forma sur EBITDA supérieure à 6x en 2023. "Cela dit, nous pensons que l'amélioration des bénéfices et des flux de trésorerie disponibles à plus long terme devrait permettre à Eviden de progressivement réduire son effet de levier".

La mise sous surveillance avec implication 'négative' reflète le fait que S&P abaissera probablement sa notation d'un cran, à 'BB-' lorsque la transaction annoncée sera finalisée, ce qui se produira d'ici six à neuf mois, selon l'agence.