Atos signe avec Venator

(Boursier.com) — Atos a été retenu par Venator, un fabricant et distributeur mondial de produits chimiques, pour automatiser le calcul de l'empreinte carbone de ses produits. La solution numérique déployée par Atos permettra à Venator de mettre à la disposition de ses clients des données plus détaillées sur l'empreinte carbone de ses produits. Venator pourra évaluer les émissions de CO2 générées par son portefeuille et son réseau de production afin de mener des actions qui permettront d'en réduire l'impact carbone. Venator produit une vaste gamme de pigments et d'additifs qui donnent couleur et éclat aux bâtiments, en prolongent la durée de vie et réduisent la consommation d'énergie. D'octobre 2022 à mars 2023, Venator déploiera la solution numérique d'Atos dédiée au calcul de l'empreinte carbone des produits de l'industrie chimique afin d'extraire des indicateurs issus de ses systèmes ERP et de gestion des données.

L'outil de calcul de l'empreinte carbone ainsi que la méthodologie développée par BASF se fondent sur une méthode d'évaluation du cycle de vie et calcule l'empreinte carbone des produits depuis leur fabrication jusqu'à leur départ de l'usine. Atos a été sélectionné en tant que partenaire pour développer et déployer une plateforme logicielle permettant de rendre cet outil et cette méthodologie accessibles aux acteurs de l'industrie chimique.