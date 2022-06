Atos signe avec Trinseo

(Boursier.com) — Atos et Trinseo, fournisseur mondial de solutions dédiées aux matériaux et fabricant de plastiques et de liants à base de latex, annoncent que Trinseo a retenu une solution numérique récemment commercialisée par Atos pour caractériser et surveiller l'empreinte carbone de l'intégralité de son portefeuille. Trinseo sera en mesure de fournir à ses clients des données plus précises sur l'empreinte carbone de ses produits tout en accélérant ses ambitions zéro émission nette, "donnant ainsi corps à ses engagements de transparence en matière d'émissions". De juin à fin 2022, Trinseo s'appuiera sur Atos et sa solution numérique de calcul de l'empreinte carbone des produits de l'industrie chimique afin de recueillir des informations stratégiques en vue d'un déploiement de la solution au sein de l'entreprise, en conformité avec son environnement de données et son écosystème SAP. Après avoir déployé l'outil sur l'ensemble de ses unités opérationnelles, Trinseo devrait, à terme, être en mesure de fournir des informations automatisées sur l'empreinte carbone de tous ses produits.