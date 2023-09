Atos signe avec le premier acteur espagnol des soins de santé dans le privé

(Boursier.com) — Atos a remporté le contrat de modernisation des environnements de travail des 6 000 collaborateurs du Groupe ASISA, premier acteur espagnol des soins de santé dans le secteur privé. Atos se voit ainsi confier la modernisation et la gestion des services de gestion de l'environnement de travail numérique et d'assistance en ligne de l'ensemble des effectifs de l'Espagnol, qui regroupe des professionnels de santé, des spécialistes et des administratifs, répartis dans toutes les régions d'Espagne et d'autres pays. Ce projet de modernisation fait partie du plan stratégique global de transformation numérique du Groupe ASISA, qui a pour objectifs de développer et de diversifier son activité, d'étendre son propre réseau d'assistance, d'opérer sur de nouveaux marchés internationaux et de réaffirmer son engagement social et de développement durable.

Atos mettra donc en oeuvre la transformation numérique d'ASISA, soutenue par un processus d'innovation continue visant à améliorer et faire évoluer ses services. Ce processus est évalué chaque trimestre. Des gains de productivité de près de 30% sont attendus, notamment grâce à l'accélération des délais de résolution des incidents. L'objectif final est d'obtenir la plus grande satisfaction des utilisateurs en leur offrant une expérience optimale, tant dans les domaines administratifs que médicaux. En contribuant à optimiser les opérations et à éliminer les incidents, "le projet permettra également d'améliorer la qualité des soins pour les clients du Groupe ASISA et de réduire les temps d'attente, que ce soit pour des consultations, des examens médicaux, des interventions ou des hospitalisations".