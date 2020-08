Atos signe avec le ministère de la Santé espagnol et AENA

Atos signe avec le ministère de la Santé espagnol et AENA









Crédit photo © Philippe Wojazer / Reuters

(Boursier.com) — Atos a été sélectionné par le ministère de la Santé espagnol et AENA, gestionnaire d'aéroports local, afin de gérer et contrôler les informations essentielles des passagers voyageant en Espagne par avion. La solution digitale développée et gérée par Atos, 'Spain Travel Health', permet aux voyageurs de compléter le formulaire médical obligatoire pour entrer sur le territoire espagnol et leur fournit un QR code qui sera scanné à leur arrivée. La solution développée par Atos place l'Espagne à l'avant-garde technologique en matière de contrôle de la santé, sécurité et protection des passagers et citoyens, ajoute le groupe.

Elle fournit au ministère de la santé les coordonnées de chaque passager ainsi que des informations spécifiques sur leur voyage dans le but d'améliorer les capacités de suivi, d'établir un contact individuel ou collectif si nécessaire, et de réaliser des analyses statistiques visant à améliorer la protection des voyageurs.

Dans le contexte de la pandémie, tous les passagers se rendant en Espagne doivent remplir le formulaire médical "fiche de localisation des passagers" (Passenger Locator Card, PLC). Ce formulaire papier est basé sur des normes internationales et a maintenant été adopté par plusieurs pays.

Le ministère espagnol de la santé a décidé d'aller plus loin et de proposer une solution numérique qui simplifie le processus et évite à des millions de passagers de remplir un document papier - dans l'objectif de mieux protéger leur santé et celle des citoyens, de promouvoir la sécurité des vols et du tourisme, de simplifier l'accès aux informations individuelles et de créer un ensemble de statistiques facilement exploitable.

Atos a mis en place la solution 'Spain Travel Health' en seulement 25 jours - et celle-ci est désormais utilisée dans plus de 40 aéroports espagnols. Elle permet aux passagers de remplir le formulaire de manière numérique via un portail web ou l'application mobile, SpTH, 'Spain Travel Health-SpTH', disponible pour Android et Apple. En plus des informations personnelles et des coordonnées des voyageurs, le formulaire contient des informations sur les numéros de vol et de siège, des informations sur le voyage (y compris les destinations à visiter) ainsi que des informations sur le risque et l'état de santé des passagers, notamment en ce qui concerne le Covid-19. Une fois rempli, le formulaire doit être soumis numériquement par les passagers 48 heures avant leur arrivée en Espagne afin qu'ils puissent recevoir leur QR code personnel directement dans l'application et par courrier électronique, accompagné des informations de santé et coordonnées des autorités sanitaires espagnoles.

À leur arrivée en Espagne, les passagers sont invités à montrer leur QR code aux points de contrôle sanitaire de l'aéroport afin de pouvoir poursuivre leur voyage. Le système permet aux autorités aéroportuaires de contrôler le flux de passagers de manière très souple et de décider rapidement quels passagers doivent être dirigés vers un deuxième point de contrôle sanitaire, effectué par des professionnels de santé, ou vers d'autres contrôles tels que la mesure de la température à l'aide de caméras thermiques.