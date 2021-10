Atos signe avec l'ESA

(Boursier.com) — Atos a remporté un contrat auprès de l'Agence spatiale européenne (ESA) dans le cadre du programme ARTES C&G, afin de développer un produit visant à améliorer la cybersécurité des plateformes EGSE (Electrical Ground Support Equipment) qui permettent de tester le système électrique des satellites avant leur lancement. La cybersécurité ne se limitant désormais plus aux frontières terrestres, Atos s'attellera à concevoir des systèmes qui préviennent et bloquent les cyberattaques destinées à prendre le contrôle de satellites ou d'équipements de test, ou à les endommager, lors des phases de test. Dans le cadre de ce contrat, Atos analysera l'ensemble des systèmes pour identifier les vulnérabilités actuelles et futures, en cartographiant toutes les menaces possibles.

Atos développera également de nouvelles fonctionnalités de sécurité, assurera un chiffrement complet du trafic, garantira l'intégrité des communications et surveillera de manière continue la sécurité. Atos dispose d'une équipe internationale de plus de 6 000 spécialistes en sécurité et mettra à disposition son savoir-faire pour garantir la sécurisation des satellites.

Atos accompagnera l'ESA dans l'amélioration de la protection de ses satellites, un défi de taille car les tests électriques étaient jusqu'à présent réalisés hors ligne au sein d'un environnement fermé et contrôlable. Les pratiques évoluant et les opérations à distance étant à présent effectuées en ligne à partir d'emplacements distants, il est indispensable d'adopter des mesures appropriées en matière de cybersécurité. De nombreux protocoles existants et établis de longue date (SCPI, simple telnet, PUS/EDEN) devront également être sécurisés, ce qui pourrait entraîner l'établissement de nouveaux standards au sein du secteur EGSE.