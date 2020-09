Atos signe avec innocent Drinks

(Boursier.com) — Atos annonce la signature d'un contrat avec la société innocent Drinks pour fournir les technologies numériques de son usine 'the blender', la première usine neutre en carbone de la marque de smoothies et jus de fruits, située dans le port de Rotterdam. Atos va fournir à innocent une suite de solutions de pointe, notamment des réseaux LAN et WIFI actifs grâce à une technologie ainsi que des systèmes de calcul et de stockage de pointe, le tout soutenu par un ensemble de services professionnels et une assistance à la maintenance. En parallèle, innocent bénéficiera d'une meilleure efficacité opérationnelle et d'une sécurité accrue grâce à une solution Cloud fournie par Atos, qui permet de gérer les réseaux WIFI depuis 'the blender' à Rotterdam et à distance depuis le siège londonien de innocent, Fruit Towers. D'autre part, la collecte et l'analyse de données, associées à des technologies de calcul et de stockage évolutives, permettront à innocent de surveiller et ajuster la consommation d'énergie de l'usine tout en optimisant l'utilisation des ressources, afin de soutenir ses objectifs de décarbonation.

En choisissant Atos, innocent accélère la transition de son modèle et de ses processus de production, afin que les opérations de mélange et de mise en bouteille soient réalisées de manière consolidée et non plus gérées par de multiples producteurs de fruits. innocent entend ainsi réduire d'environ 25% le nombre de kilomètres parcourus dans le cadre de son activité et diminuer de 10% son empreinte carbone.