Atos sélectionné par RheinEnergie

Crédit photo © Philippe Wojazer / Reuters

(Boursier.com) — RheinEnergie AG, acteur allemand de la fourniture d'énergie, et Atos, ont signé un accord stratégique pour accélérer le programme de transformation de l'opérateur. En tant que fournisseur local d'énergie et d'eau, RheinEnergie a de grandes ambitions en matière de développement des énergies renouvelables, d'efficacité énergétique et de protection climatique à Cologne et dans sa région. En digitalisant ses opérations et son modèle commercial avec Atos, RheinEnergie entend contribuer aux efforts de transformation digitale du marché de l'énergie en Allemagne, dans une démarche durable d'optimisation des ressources. Atos sera responsable de la transformation et la gestion de l'environnement de travail numérique de RheinEnergie, en fournissant des outils de Workplaces-as-a-Service (WaaS) et en déployant des technologies innovantes d'analyse des données ou de Robotic Process Automation (RPA).

Atos a développé une expérience centrée sur l'utilisateur et ses besoins, afin de fournir aux collaborateurs de RheinEnergie les outils pour contribuer à la digitalisation du marché de l'énergie et participer encore plus activement au développement commercial de l'organisation.