Atos sélectionné par Pierre Fabre

(Boursier.com) — Atos a été choisi par le groupe pharmaceutique et dermo-cosmétique Pierre Fabre pour son projet de transformation digitale sécurisée et décarbonée. Ce projet, élaboré conjointement, va engager Pierre Fabre dans une stratégie multicloud à partir du guichet unique d'offres Atos OneCloud. Le groupe Pierre Fabre disposera ainsi d'une infrastructure et d'un accès à un large catalogue de services répondant à son haut niveau d'exigence en matière de sécurité et de conformité, d'excellence opérationnelle et de décarbonation.