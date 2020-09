Atos sélectionné par PERI

(Boursier.com) — Atos a lancé avec succès un projet d'assistance globale pour son nouveau client PERI, l'un des plus grands fabricants et fournisseurs de systèmes de coffrage et d'échafaudage au monde. Atos fournira un support à 7.000 employés de PERI, répartis dans 56 pays. Depuis le début du contrat en novembre, la société a mis en oeuvre avec succès 3 phases d'introduction, qui fournissent une assistance centralisée aux employés de PERI. En plus d'améliorer la qualité de service et la satisfaction des utilisateurs, Atos a permis à PERI de réduire ses coûts de service.

Atos fournit déjà un support de première ligne complet, qui comprend la prise en charge des requêtes quotidiennes comme les incidents, les demandes d'information, ou encore la gestion des accès, en plus du support des applications métiers. Atos entame maintenant la phase suivante, qui consistera à fournir une assistance de deuxième ligne aux utilisateurs de PERI. Les nouvelles orientations de la transformation digitale du client sont en cours d'élaboration.

Il s'agit de l'un des plus grands projets d'Atos en Russie, en termes de distribution géographique. En fournissant des services en russe, en anglais et en allemand, Atos a réussi à répondre aux exigences linguistiques élevées du client.