Atos sélectionné par Orange Bank

Crédit photo © Philippe Wojazer / Reuters

(Boursier.com) — Atos a été sélectionné par Orange Bank, banque 100% mobile de l'opérateur de télécommunication Orange, afin de gérer l'environnement de travail de l'ensemble de ses collaborateurs de manière sécurisée. La solution d'Atos, 'Advanced Digital Workplace', basée sur le cloud, offre aux collaborateurs d'Orange Bank une nouvelle expérience de travail unifiée, quels que soient leurs lieux de travail et leurs appareils. La sécurité de l'ensemble est assurée par le centre de sécurité (SOC) d'Atos qui répond aux exigences d'Orange Bank et du secteur bancaire.

Orange Bank a initié une réflexion autour de l'environnement de travail de ses collaborateurs afin que celui-ci soit disponible sur tous les terminaux, à tout moment et à tout endroit, et permette de développer le télétravail et les approches collaboratives, ainsi que d'assurer la continuité d'activité et de service indispensable à une banque digitale. Afin de répondre à ce besoin de transformation, Atos a su proposer une approche collaborative entièrement basée sur le cloud. Celle-ci passe par le déploiement de nouveaux ordinateurs Dell pour les 1.200 postes de travail d'Orange Bank, tous équipés de Microsoft 365, ainsi que par un plan d'accompagnement à la prise en main des nouveaux outils, et la familiarisation avec le nouvel environnement de travail. Atos fournit ainsi à Orange Bank une solution innovante, de bout en bout, centrée sur l'expérience du collaborateur et intégrant des technologies de dernière génération pour des postes de travail sécurisés et flexibles, insiste le groupe.