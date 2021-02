Atos sélectionné par Nest

Atos sélectionné par Nest









Crédit photo © Philippe Wojazer / Reuters

(Boursier.com) — Nest , l'un des plus importants fonds de pension britanniques, a sélectionné Atos en tant qu'administrateur de son futur régime de retraite. Le nouveau service, lancé en 2023, s'attachera à tirer le meilleur parti des progrès technologiques et de l'analyse des données pour fournir des services personnalisés et adaptés à chacun de ses adhérents. Les opérations de traitement des données et la gestion informatique de ce nouveau service reposeront sur les technologies de pointe et la plateforme d'hébergement Cloud d'Atos, qui fourniront un socle évolutif, souple et à faible intensité carbone, capable de s'adapter aux exigences de demain. Le nouveau contrat a été attribué conformément à la législation de 2015 relative aux marchés publics. Il aura une durée minimale de dix ans et prévoit une durée de prolongation optionnelle pouvant aller jusqu'à cinq ans, ainsi que la possibilité d'une période supplémentaire de sortie pouvant aller jusqu'à trois ans.