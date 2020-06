Atos sélectionné par le Texas

(Boursier.com) — Atos annonce la signature d'un contrat pluriannuel avec le Département des Ressources en Information (Department of Information Resources, DIR) de l'État du Texas, portant sur l'adoption d'un modèle de Mainframe-as-a-Service (MFaaS) moderne pour remplacer le système existant. Cette transformation assurera une livraison de services continue et rapide et des capacités d'automatisation améliorées aux agences gouvernementales de l'État qui servent les entreprises, l'éducation et les citoyens du Texas. Pour ces clients du DIR, la modernisation d'Atos permet d'assurer aux activités essentielles des agences - telles que le soutien aux enfants et la justice pénale - de bénéficier de services mainframe adaptables, résilients, abordables et sécurisés.

Atos va établir un pôle d'innovation local à Austin, Texas, afin de développer de nouveaux services dynamiques pour les habitants et renforcer l'attractivité du Texas auprès des entreprises, comme des particuliers. Atos va également moderniser le mainframe du DIR avec des capacités de licence flexibles pour permettre l'accès, la consommation et l'utilisation des applications.