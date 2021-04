Atos sélectionné par Eutelsat

(Boursier.com) — Atos a été sélectionné par Eutelsat, l'un des principaux opérateurs de satellites au monde, pour déployer une solution avancée de surveillance des satellites, dans le cadre d'un contrat de 5 ans.

La solution SkyMon d'Atos, ici opérationnelle dans sa nouvelle version, possède des fonctionnalités avancées de détection des signaux de charge utile et aidera Eutelsat à relever les défis croissants liés à l'évolution de l'environnement spatial: nouvelles technologies de communication par satellite, nécessité d'intégrer la 5G, possible augmentation des interférences de signaux causées par le nombre croissant de méga-constellations de satellites.

"Alors que le monde de l'espace s'étend et que les flottes de satellites ne cessent de croître, notre objectif premier est d'accéder aux toutes nouvelles technologies pour la gestion de nos satellites. Pour y parvenir, nous travaillons main dans la main avec les équipes d'Atos qui nous apportent leur savoir-faire en matière de surveillance de la charge utile. Ensemble, nous développons des solutions d'avenir pour garantir le plus haut niveau de qualité à nos utilisateurs finaux", déclare Natale Lettieri, Chief Service Operations Officer chez Eutelsat.

Le nouveau système permettra à Eutelsat de surveiller en permanence les charges utiles de radiofréquence sur tous ses satellites commerciaux et d'identifier et de localiser les interférences entre satellites au sein d'une solution unique et intuitive, afin de prendre immédiatement des mesures correctrices.

La solution consiste en une architecture de micro-services de pointe, basée sur le cloud et reposant sur un noyau générique performant, qui permet au système de s'adapter à l'évolution des besoins avec un minimum de risques. En intégrant des fonctions d'intelligence artificielle, de big data et de cloud, Atos rend le système plus intelligent et l'enrichit de fonctionnalités de supervision automatisées. SkyMon interagit de manière transparente avec les applications métier des clients, peut traiter les données quel que soit l'endroit où elles sont stockées, et permet de visualiser et d'analyser les métriques grâce à un tableau de bord intelligent.

En utilisant la nouvelle version de la solution SkyMon d'Atos, Eutelsat sera en mesure d'offrir une qualité de service améliorée à ses clients, d'optimiser ses processus internes et de réduire ses coûts opérationnels.

"Nous sommes fiers qu'Eutelsat nous renouvèle sa confiance et compte sur Atos pour le développement de systèmes de surveillance de charge utile des satellites toujours plus performants. La nouvelle version de SkyMon intègre l'expertise d'Atos en matière d'intelligence artificielle, de cloud et de big data - et s'impose comme un élément majeur de notre stratégie de plateforme et de virtualisation. Nous sommes convaincus qu'elle établira de nouvelles normes pour le secteur" ajoute Bruno Milard, VP, Directeur de l'unité opérationnelle Electronique pour l'aérospatiale et la défense chez Atos.